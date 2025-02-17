Центр обучения и развития CELT и Фонд развития образования подписали соглашение о сотрудничестве

К 25-летию деятельности Центр обучения и развития CELT, известный своими высококачественными образовательными программами, подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития образования. Эта стратегическая инициатива направлена на поддержку образования в стране и расширение возможностей для молодежи.

Карта TələbəPlus и ее преимущества

В рамках сотрудничества Центр обучения и развития CELT стал новым партнером проекта TələbəPlus – уникального карточного проекта, разработанного специально для студентов высших учебных заведений страны. Теперь держатели карты TələbəPlus получат дополнительные преимущества от CELT:

Скидка 10% на все образовательные услуги CELT;

Скидка 20% на консультационные услуги по обучению за рубежом.

Кроме того, карта TələbəPlus выполняет сразу несколько функций: она служит стипендиальной картой студента, является пропускной картой в университет, а также включает в себя функцию дебетовой карты с дополнительным кэшбэком.

Также владельцы карты смогут воспользоваться эксклюзивными скидками в магазинах электроники, книжных магазинах, магазинах одежды и аксессуаров, кафе и ресторанах, учебных центрах, а также на онлайн-платформах и в развлекательных заведениях. Это поможет студентам оптимизировать повседневные расходы и снизить финансовую нагрузку.