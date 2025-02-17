Саломе Зурабишвили закидали яйцами
Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили по возвращении с Мюнхенской конференции в аэропорту Тбилиси забросали яйцами, как и вчера лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьера Гиорги Гахария.
Оппозиционные грузинские СМИ обвиняют в инциденте нанятых властями провокаторов.
Сообщается, что ни служба охраны аэропорта, ни патрульная полиция не отреагировали на произошедшее.
17 февраля такой же случай произошел и с лидером оппозиционной партии «Гахария – За Грузию» Георгием Гахария, который вместе с Зурабишвили присутствовал на этом мероприятии.
Ни МВД страны, ни сама экс-президент пока никак не комментировали произошедшее.