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Саломе Зурабишвили закидали яйцами

12:11 954

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили по возвращении с Мюнхенской конференции в аэропорту Тбилиси забросали яйцами, как и вчера лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьера Гиорги Гахария.

Оппозиционные грузинские СМИ обвиняют в инциденте нанятых властями провокаторов.

Сообщается, что ни служба охраны аэропорта, ни патрульная полиция не отреагировали на произошедшее.

17 февраля такой же случай произошел и с лидером оппозиционной партии «Гахария – За Грузию» Георгием Гахария, который вместе с Зурабишвили присутствовал на этом мероприятии.

Ни МВД страны, ни сама экс-президент пока никак не комментировали произошедшее.

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