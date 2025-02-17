Хафтар в Минске проводит переговоры с Лукашенко
12:12 651
В Минске во Дворце независимости проходят переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, прибывшего накануне вечером в белорусскую столицу, передает БЕЛТА.
Цель визита Хафтара - взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.
February 18, 2025
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