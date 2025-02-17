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В Турции председатель профсоюза убил коллегу и застрелился

Отдел информации
12:28 453

В Анкаре председатель Анатолийского отделения Объединенного профсоюза металлистов Дениз Илькан застрелил секретаря отделения Эрдинча Коча после ссоры.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в Анатолийском отделении Объединенного профсоюза металлистов, входящего в Конфедерацию революционных профсоюзов рабочих. В профсоюзе, расположенном на 4-м этаже 5-этажного здания на улице Измир, между председателем отделения Денизом Ильканом и секретарем отделения Эрдинчем Кочем вспыхнула ссора. Илькан выстрелил Кочу в голову из пистолета, который был у него с собой. Затем он приставил оружие к своей голове и нажал на спусковой крючок.

Раненному Денизу Илькану оказали первую медицинскую помощь, после чего его доставили в больницу на машине скорой помощи. Сообщается, что его жизнь находится в опасности.

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