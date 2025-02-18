Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время поездки в Агдам ознакомились с ходом строительных работ во втором жилом комплексе на 1 267 квартир.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Ağdam Residence, информирует официальный сайт главы государства.
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18 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдаме, сообщает
Ильхам Алиев также принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса ОАО «Азеришыг».
Кроме того, Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Агдамском центре мугама.