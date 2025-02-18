Лагодинский: «Трамп выполняет все пожелания Путина»

Предложение Дональда Трампа по завершению войны в Украине состоит из трех пунктов: прекращение огня, выборы в Украине, подписание окончательного соглашения. Такую информацию со ссылкой на свои источники сообщил депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.

По его словам, данное предложение – «полное выполнение всех пожеланий» президента России Владимира Путина: «Особенно часть с выборами — это подарок Трампа Путину. Путин мечтает получить пророссийского кандидата после изнурительной войны. Для Трампа также было бы удобно получить президента, который был бы настолько слаб, что попилил бы все украинские ресурсы».

По словам Лагодинского, европейцы должны выступать за выборы после окончательного завершения войны.