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МЧС продолжает борьбу с незаконными постройками

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13:26 1027

Государственное агентство по контролю за безопасностью строительства МЧС в рамках своих полномочий продолжает реализацию соответствующих мер, связанных с незаконным строительством.

Так, Исполнительная власть Агджабединского района обнаружила факт проведения гражданином Аламдаром Мамедзаде незаконных строительных работ вблизи участка автодороги Агджабеди-Агдам, проходящего через село Шарафханлы района, и обратилась в МЧС с просьбой принять соответствующие меры.

На основании заявления незаконно построенное здание было снесено в результате действий, проведенных Государственным агентством по контролю за безопасностью строительства Министерства иностранных дел при участии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по делам недвижимости и Исполнительной власти Агджабединского района.

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