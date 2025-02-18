МЧС продолжает борьбу с незаконными постройками
Государственное агентство по контролю за безопасностью строительства МЧС в рамках своих полномочий продолжает реализацию соответствующих мер, связанных с незаконным строительством.
Так, Исполнительная власть Агджабединского района обнаружила факт проведения гражданином Аламдаром Мамедзаде незаконных строительных работ вблизи участка автодороги Агджабеди-Агдам, проходящего через село Шарафханлы района, и обратилась в МЧС с просьбой принять соответствующие меры.
На основании заявления незаконно построенное здание было снесено в результате действий, проведенных Государственным агентством по контролю за безопасностью строительства Министерства иностранных дел при участии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по делам недвижимости и Исполнительной власти Агджабединского района.