Глава оружейного концерна: Европа сама виновата...

По мнению Паппергера, европейцев не пригласили на переговоры между Россией и США по Украине из-за того, что Европа десятилетиями минимально вкладывалась в оборону.

Европа сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров, посвященных завершению российско-украинской войны. Об этом сказал глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер газете Financial Times.

«Если вы не инвестируете, если у вас нет силы, они обращаются с вами, как с детьми. За последние 30 лет европейцам было очень удобно говорить: «Хорошо, тратьте один процент [ВВП на оборону], это нормально». Если родители ужинают, то дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно очевидно, что европейцы — дети», — сказал Паппергер в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14-16 февраля.

Паппергер сомневается, что усилия Дональда Трампа действительно заставят Россию «прекратить огонь». Но даже в случае прекращения огня, заявил глава Rheinmetall, его компания останется в выигрыше, поскольку Европа будет инвестировать в оружие, противостоя угрозе российской агрессии. «У европейцев и украинцев ничего нет на складах», — сказал он, говоря о низких запасах вооружений на континенте.

«Даже если [российско-украинская] война прекратится, будет неправильным думать, что нас ждет очень мирное будущее», — добавил глава Rheinmetall.