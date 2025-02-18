USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Новость дня
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Глава оружейного концерна: Европа сама виновата...

13:21 1492

Европа сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров, посвященных завершению российско-украинской войны. Об этом сказал глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер газете Financial Times.

По мнению Паппергера, европейцев не пригласили на переговоры между Россией и США по Украине из-за того, что Европа десятилетиями минимально вкладывалась в оборону.

«Если вы не инвестируете, если у вас нет силы, они обращаются с вами, как с детьми. За последние 30 лет европейцам было очень удобно говорить: «Хорошо, тратьте один процент [ВВП на оборону], это нормально». Если родители ужинают, то дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно очевидно, что европейцы — дети», — сказал Паппергер в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14-16 февраля.

Паппергер сомневается, что усилия Дональда Трампа действительно заставят Россию «прекратить огонь». Но даже в случае прекращения огня, заявил глава Rheinmetall, его компания останется в выигрыше, поскольку Европа будет инвестировать в оружие, противостоя угрозе российской агрессии. «У европейцев и украинцев ничего нет на складах», — сказал он, говоря о низких запасах вооружений на континенте.

«Даже если [российско-украинская] война прекратится, будет неправильным думать, что нас ждет очень мирное будущее», — добавил глава Rheinmetall.

Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена
Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена после атаки беспилотников
16:03 275
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
15:56 487
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
14:56 2395
Евролидеры поднатужились, но Украине не помогли
Евролидеры поднатужились, но Украине не помогли по горячим следам
13:38 2419
Эрдоган начал переговоры с Зеленским
Эрдоган начал переговоры с Зеленским фото; видео; обновлено 15:39
15:39 2870
У Трампа проблемы с яйцами. Путин поможет?
У Трампа проблемы с яйцами. Путин поможет? наша корреспонденция
14:28 1990
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме обновлено 14:43
14:43 3716
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 6348
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде: Россия «исключила» ЕС
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде: Россия «исключила» ЕС фото; видео; обновлено 15:15
15:15 5736
Кремль: Путин готов к переговорам. Москва не против вступления Украины в ЕС
Кремль: Путин готов к переговорам. Москва не против вступления Украины в ЕС
13:34 3034
Возвращение Кочаряна: реваншизм под диктовку Кремля?
Возвращение Кочаряна: реваншизм под диктовку Кремля? горячая тема
04:01 11045

ЭТО ВАЖНО

Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена
Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена после атаки беспилотников
16:03 275
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
15:56 487
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
14:56 2395
Евролидеры поднатужились, но Украине не помогли
Евролидеры поднатужились, но Украине не помогли по горячим следам
13:38 2419
Эрдоган начал переговоры с Зеленским
Эрдоган начал переговоры с Зеленским фото; видео; обновлено 15:39
15:39 2870
У Трампа проблемы с яйцами. Путин поможет?
У Трампа проблемы с яйцами. Путин поможет? наша корреспонденция
14:28 1990
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме обновлено 14:43
14:43 3716
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 6348
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде: Россия «исключила» ЕС
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде: Россия «исключила» ЕС фото; видео; обновлено 15:15
15:15 5736
Кремль: Путин готов к переговорам. Москва не против вступления Украины в ЕС
Кремль: Путин готов к переговорам. Москва не против вступления Украины в ЕС
13:34 3034
Возвращение Кочаряна: реваншизм под диктовку Кремля?
Возвращение Кочаряна: реваншизм под диктовку Кремля? горячая тема
04:01 11045
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться