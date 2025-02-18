Кремль: Путин готов к переговорам. Москва не против вступления Украины в ЕС

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения.

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако следует учитывать «юридические аспекты его легитимности».

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — сказал представитель Кремля журналистам.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно».

Песков также сказал, что Россия считает суверенным правом любого государства вступление в Евросоюз, в том числе Украины, поскольку он является экономическим объединением, а в отношении военных альянсов у Москвы иной подход.

Отвечая на вопрос об отношении РФ к возможному вступлению Украины в ЕС, Песков сказал: «Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать».

«Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен», - сказал Песков.

Он добавил, что «понимания по датам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет». По словам Пескова, стороны могут обсудить ориентировочные даты встречи двух лидеров в ходе переговоров между делегациями США и РФ, которые проходят сегодня в Эр-Рияде.