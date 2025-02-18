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Бакинский суд отпустил крупного бизнесмена под домашний арест

Инара Рафикгызы
13:41 2111

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бизнесмена Фагани Рагимова. Предприниматель является руководителем 35 компаний, которые неоднократно побеждали в тендерах, объявленных госструктурами.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Рагимов обвиняется в незаконном присвоении крупной суммы средств и отмывании денег.

«Компанию İnşaat-F я создал в 2006 году, — рассказал в суде предприниматель, которому предложили дать свободные показания. — Она базировалась в Гобустане и занималась строительными и ремонтными работами, восстановлением дорог. Клиентов мы находили через официальный сайт, на котором размещаются тендеры. В Гобустане мы выполняли работы по укладке асфальта. Проект завершили и сдали заказчикам. Никаких хищений там не было».

Рагимов отметил, что не присутствовал при проведении проверок в компании.

Выяснилось, что обвиняемому трудно излагать свободные показания, поэтому суд предоставил ему дополнительное время для подготовки.

Также стало известно, что у Рагимова серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Вусал Ибадов, попросивший перевести подзащитного под домашний арест: «Мой подзащитный перенес инфаркт и операцию на сердце. Ранее он попал в ДТП, где серьезно травмировал ногу. Условия содержания под стражей угрожают его здоровью. Прошу заменить меру пресечения на домашний арест».

На заседании было отмечено, что причиненный материальный ущерб в размере 62 400 манатов полностью возмещен. Из Бакинского следственного изолятора также поступили документы, подтверждающие серьезные проблемы со здоровьем обвиняемого. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство.

Судебный процесс продолжится 11 марта.

Отметим, что потерпевшей стороной по делу Фагани Рагимова признано Министерство финансов. В целом на счета компаний предпринимателя от госучреждений было перечислено около 600 тысяч манатов. 62 400 манатов из этой суммы были легализованы с целью сокрытия их истинного происхождения.

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