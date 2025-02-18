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Эрдоган начал переговоры с Зеленским

фото; видео; обновлено 15:39
15:39 2880

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским по прекращению войны в Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.

*** 15:19

В Киеве хотят видеть в качестве гарантов безопасности Украины США, Евросоюз и Турцию, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии открытия нового здания посольства страны в Анкаре.

«Мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию», - сказал, в частности, украинский лидер.

Зеленский подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Украины. Он сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе его переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины напомнил о посреднических усилиях Анкары с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Отметив помощь Турции в обмене пленными, Зеленский указал, что вопросы возвращения украинцев домой и продовольственной безопасности имеют важное значение для Украины.

Зеленский назвал открытие нового здания украинского посольства в Анкаре очень символичным, подчеркнув, что на церемонии присутствуют представители крымско-татарской диаспоры.

Украинский лидер также добавил, что Киев никогда не пойдет на компромисс относительно территориальной целостности страны.

«Я не могу действовать вопреки Конституции Украины. Мы никогда, никогда не признаем наши территории, временно оккупированные Россией, частью России. Они являются частью Украины», - подчеркнул украинский лидер. При этом политик отметил, что в Киеве предпочли бы вернуть оккупированные Россией украинские территории дипломатическим путем. «Потому что мы не хотим терять наших людей, люди - это самое большое богатство», - пояснил президент Украины.

Обращаясь «ко всем посредническим сторонам, россиянам, американцам и европейцам», Зеленский подчеркнул, что Украина хочет разрешить конфликт дипломатическим путем, без кровопролития, но никогда не поступится своей территориальной целостностью и суверенитетом. Президент добавил, что Украина признает за крымскими татарами статус коренного народа.

*** 13:55

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия нового здания посольства своей страны в Анкаре.

Зеленский прибыл в Турцию 17 февраля. В рамках визита запланирована встреча украинского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украинские СМИ отмечают, что на повестке дня вопросы обмена пленными и продовольственной безопасности.

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