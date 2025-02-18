Многомиллиардный пакет помощи для Украины

Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что эта сумма может составить около 700 миллиардов евро.

«Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе», - сказала Бербок в кулуарах мюнхенской встречи, сообщает Berliner Zeitung.

Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС, механизма, испытанного во время пандемии коронавируса.

Бербок отметила, что мир в Украине придёт только через силу: «Для этого необходимы жёсткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильный блок НАТО и прогресс в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз. Как европейцы, как немцы, мы твёрдо стоим на стороне Украины, оказывая военную, гуманитарную и финансовую поддержку. С момента полного российского вторжения мы, европейцы, поддержали Украину в общей сложности более чем на 134 миллиарда евро, а одна только Германия - почти на 44 миллиарда евро».