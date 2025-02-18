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У Трампа проблемы с яйцами. Путин поможет?

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
14:28 1998

Дональд Трамп почти все свое внимание уделяет внешней экспансии и попыткам решить украинский и ближневосточный кризис. Это, конечно, благородное дело. Однако его недавние избиратели интересуются, а не собирается ли он уделить хоть немного внимания экономическим и социальным проблемам своей страны.

Мы уже обсудили катастрофическое сокращение числа федеральных работников. Пик пришелся на 14 февраля. День всех влюбленных. Но в Америке этот день 2025 года назвали «бойней Святого Валентина».

Но помимо увольнения десятков тысяч трудящихся в США вызревает и еще одна проблема. Это инфляция. В январе она составила 3 процента в годовом исчислении. Это, конечно, меньше, чем в России или в Венесуэле, но для Америки много. Одновременно на 0,4 процента вырос и Индекс потребительских цен, который составил 3,3 процента годовых.

Мы уже обсудили катастрофическое сокращение числа федеральных работников. Пик пришелся на 14 февраля. День всех влюбленных. Но в Америке этот день 2025 года назвали «бойней Святого Валентина»

Ведущие экономисты признают, что это стало «отрезвляющим фактором». Только для кого - для властей или для населения?

Цена на бензин, важнейший экономический показатель в этой стране, вырос в январе на 1,8 процента. Подержанные автомобили стоят на 2 процента больше, чем в минувшем декабре. На 1,9 процента выросла цена на мясо и курятину. Повысилась стоимость авиабилетов и на номера в отелях.

Но самой незащищенной категорией продуктов стали яйца. Ох уж эти яйца! Сколько головной боли они доставляют лидерам самых разных стран. В США за последние четыре недели цена на них выросла на 15,2 процента. А за весь 2024 год яйца стали котироваться на 53 процента дороже. Серьезно: может быть, Владимир Путин поможет другу Дональду с яйцами? Решительными мерами президента РФ был пресечен дефицит и понижена слишком высокая цена на яйца в России (за счет преимущественно импорта из Турции и других стран), так что даже образовался их избыток. Ну что стоит послать за океан десяток грузовых Илов, чтобы сбить тамошний ажиотаж?

Как же Трамп справится с подорожанием... и дефицитом на яйца?

Президент Трамп во время избирательной кампании обещал решить проблему инфляции и быстрого роста потребительских цен. Но говорил он это через губу и без блеска в глазах. Было видно, что уже тогда образовавшийся дефицит яиц его волнует гораздо меньше, чем Гренландия или Панамский канал.

И вот вам результат.

Но эти нерешенные дела могут сильно подорвать авторитет новой команды в Белом доме. Управление по государственной эффективности, руководить которым поручено Илону Маску и предпринимателю Вивеку Рамасвами, считает своей целью добиться экономии в 2 триллиона долларов. Эти деньги будут выжиматься за счет массового сокращения федеральных работников и урезания многочисленных государственных проектов. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — эта экономия будет достигнута и за счет сокращения социальных программ для наиболее обделенных слоев населения Америки, а на фортуну олигархов вроде Маска она не будет посягать.

Вот и возникает проблема. Избиратели с невысокими доходами, которые массово проголосовали за Трампа, теперь сильно занервничали, потому что под угрозой оказались и их скромные состояния. Они оказались в тисках между волюнтаристскими действиями властей и разгоняющейся инфляцией.

Американцы не знали, за кого голосовали?

The Washington Post поведала такую невеселую историю. Жительница городка Нью Кастл в штате Пенсильвания Лори Мосура теперь ездит в магазины на велосипеде, потому что ей не хватает денег, чтобы починить старенький пикап Ford  F-150. Да что там пикап — мать-одиночка Лори и ее 17-летний сын часто вынуждены делать выбор, что покупать — молоко или туалетную бумагу. Им выплачивают пособие на 1200 долларов в месяц в виде продуктовых купонов, но этого все равно не хватает. А теперь усилиями Маска эти деньги могут быть у них отобраны.

«Я думаю, что он (президент Трамп) знает, что его избрали бедные люди, и я думаю, что теперь он должен уделять нам побольше внимания», - говорит Мосура.

Она, безусловно, права. Трамп победил в Нью-Кастле, набрав на 400 голосов больше, чем Камала Харрис. И это была первая победа республиканца в городе за последние 70 лет.

Но нуждающиеся жители этого городка были отнюдь не единственными, кто отдал свои голоса Трампу. По данным Network exit polls, 50 процентов избирателей с годовым доходов 50 тысяч долларов проголосовали за Трампа, а Камале Харрис достались 48 процентов голосов таких граждан. Четыре года назад у Джо Байдена было в этой категории населения на 11 процентов голосов больше, чем у Трампа. Барак Обама в 2012 году получил на 22 процента таких голосов больше, чем Митт Ромни.

А в 2024 году случился слом тенденции. Бедные люди - они точно знали, за кого голосовали? Или узнали только сейчас?

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