У Трампа проблемы с яйцами. Путин поможет?
Дональд Трамп почти все свое внимание уделяет внешней экспансии и попыткам решить украинский и ближневосточный кризис. Это, конечно, благородное дело. Однако его недавние избиратели интересуются, а не собирается ли он уделить хоть немного внимания экономическим и социальным проблемам своей страны.
Мы уже обсудили катастрофическое сокращение числа федеральных работников. Пик пришелся на 14 февраля. День всех влюбленных. Но в Америке этот день 2025 года назвали «бойней Святого Валентина».
Но помимо увольнения десятков тысяч трудящихся в США вызревает и еще одна проблема. Это инфляция. В январе она составила 3 процента в годовом исчислении. Это, конечно, меньше, чем в России или в Венесуэле, но для Америки много. Одновременно на 0,4 процента вырос и Индекс потребительских цен, который составил 3,3 процента годовых.
Ведущие экономисты признают, что это стало «отрезвляющим фактором». Только для кого - для властей или для населения?
Цена на бензин, важнейший экономический показатель в этой стране, вырос в январе на 1,8 процента. Подержанные автомобили стоят на 2 процента больше, чем в минувшем декабре. На 1,9 процента выросла цена на мясо и курятину. Повысилась стоимость авиабилетов и на номера в отелях.
Но самой незащищенной категорией продуктов стали яйца. Ох уж эти яйца! Сколько головной боли они доставляют лидерам самых разных стран. В США за последние четыре недели цена на них выросла на 15,2 процента. А за весь 2024 год яйца стали котироваться на 53 процента дороже. Серьезно: может быть, Владимир Путин поможет другу Дональду с яйцами? Решительными мерами президента РФ был пресечен дефицит и понижена слишком высокая цена на яйца в России (за счет преимущественно импорта из Турции и других стран), так что даже образовался их избыток. Ну что стоит послать за океан десяток грузовых Илов, чтобы сбить тамошний ажиотаж?
Президент Трамп во время избирательной кампании обещал решить проблему инфляции и быстрого роста потребительских цен. Но говорил он это через губу и без блеска в глазах. Было видно, что уже тогда образовавшийся дефицит яиц его волнует гораздо меньше, чем Гренландия или Панамский канал.
И вот вам результат.
Но эти нерешенные дела могут сильно подорвать авторитет новой команды в Белом доме. Управление по государственной эффективности, руководить которым поручено Илону Маску и предпринимателю Вивеку Рамасвами, считает своей целью добиться экономии в 2 триллиона долларов. Эти деньги будут выжиматься за счет массового сокращения федеральных работников и урезания многочисленных государственных проектов. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — эта экономия будет достигнута и за счет сокращения социальных программ для наиболее обделенных слоев населения Америки, а на фортуну олигархов вроде Маска она не будет посягать.
Вот и возникает проблема. Избиратели с невысокими доходами, которые массово проголосовали за Трампа, теперь сильно занервничали, потому что под угрозой оказались и их скромные состояния. Они оказались в тисках между волюнтаристскими действиями властей и разгоняющейся инфляцией.
The Washington Post поведала такую невеселую историю. Жительница городка Нью Кастл в штате Пенсильвания Лори Мосура теперь ездит в магазины на велосипеде, потому что ей не хватает денег, чтобы починить старенький пикап Ford F-150. Да что там пикап — мать-одиночка Лори и ее 17-летний сын часто вынуждены делать выбор, что покупать — молоко или туалетную бумагу. Им выплачивают пособие на 1200 долларов в месяц в виде продуктовых купонов, но этого все равно не хватает. А теперь усилиями Маска эти деньги могут быть у них отобраны.
«Я думаю, что он (президент Трамп) знает, что его избрали бедные люди, и я думаю, что теперь он должен уделять нам побольше внимания», - говорит Мосура.
Она, безусловно, права. Трамп победил в Нью-Кастле, набрав на 400 голосов больше, чем Камала Харрис. И это была первая победа республиканца в городе за последние 70 лет.
Но нуждающиеся жители этого городка были отнюдь не единственными, кто отдал свои голоса Трампу. По данным Network exit polls, 50 процентов избирателей с годовым доходов 50 тысяч долларов проголосовали за Трампа, а Камале Харрис достались 48 процентов голосов таких граждан. Четыре года назад у Джо Байдена было в этой категории населения на 11 процентов голосов больше, чем у Трампа. Барак Обама в 2012 году получил на 22 процента таких голосов больше, чем Митт Ромни.
А в 2024 году случился слом тенденции. Бедные люди - они точно знали, за кого голосовали? Или узнали только сейчас?