Дональд Трамп почти все свое внимание уделяет внешней экспансии и попыткам решить украинский и ближневосточный кризис. Это, конечно, благородное дело. Однако его недавние избиратели интересуются, а не собирается ли он уделить хоть немного внимания экономическим и социальным проблемам своей страны. Мы уже обсудили катастрофическое сокращение числа федеральных работников. Пик пришелся на 14 февраля. День всех влюбленных. Но в Америке этот день 2025 года назвали «бойней Святого Валентина». Но помимо увольнения десятков тысяч трудящихся в США вызревает и еще одна проблема. Это инфляция. В январе она составила 3 процента в годовом исчислении. Это, конечно, меньше, чем в России или в Венесуэле, но для Америки много. Одновременно на 0,4 процента вырос и Индекс потребительских цен, который составил 3,3 процента годовых.

Ведущие экономисты признают, что это стало «отрезвляющим фактором». Только для кого - для властей или для населения? Цена на бензин, важнейший экономический показатель в этой стране, вырос в январе на 1,8 процента. Подержанные автомобили стоят на 2 процента больше, чем в минувшем декабре. На 1,9 процента выросла цена на мясо и курятину. Повысилась стоимость авиабилетов и на номера в отелях. Но самой незащищенной категорией продуктов стали яйца. Ох уж эти яйца! Сколько головной боли они доставляют лидерам самых разных стран. В США за последние четыре недели цена на них выросла на 15,2 процента. А за весь 2024 год яйца стали котироваться на 53 процента дороже. Серьезно: может быть, Владимир Путин поможет другу Дональду с яйцами? Решительными мерами президента РФ был пресечен дефицит и понижена слишком высокая цена на яйца в России (за счет преимущественно импорта из Турции и других стран), так что даже образовался их избыток. Ну что стоит послать за океан десяток грузовых Илов, чтобы сбить тамошний ажиотаж?

Президент Трамп во время избирательной кампании обещал решить проблему инфляции и быстрого роста потребительских цен. Но говорил он это через губу и без блеска в глазах. Было видно, что уже тогда образовавшийся дефицит яиц его волнует гораздо меньше, чем Гренландия или Панамский канал. И вот вам результат. Но эти нерешенные дела могут сильно подорвать авторитет новой команды в Белом доме. Управление по государственной эффективности, руководить которым поручено Илону Маску и предпринимателю Вивеку Рамасвами, считает своей целью добиться экономии в 2 триллиона долларов. Эти деньги будут выжиматься за счет массового сокращения федеральных работников и урезания многочисленных государственных проектов. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — эта экономия будет достигнута и за счет сокращения социальных программ для наиболее обделенных слоев населения Америки, а на фортуну олигархов вроде Маска она не будет посягать. Вот и возникает проблема. Избиратели с невысокими доходами, которые массово проголосовали за Трампа, теперь сильно занервничали, потому что под угрозой оказались и их скромные состояния. Они оказались в тисках между волюнтаристскими действиями властей и разгоняющейся инфляцией.