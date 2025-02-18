Антитеррористический рейд в Турции: сотни задержанных
14:33 805
Турецкие правоохранительные органы за последние пять дней задержали 282 подозреваемых в связях с террористической Рабочей партией Курдистана, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
По словам министра, полиция провела антитеррористический рейд в 51 провинции. В частности, операция прошла в Анкаре и Стамбуле.
Ерликая также сообщил, что задержанных подозревают в пропаганде идей РПК, предоставлении этой организации финансовой помощи, а также в вербовке новых членов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!