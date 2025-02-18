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Европейцы обсудили с американцами помощь Украине

14:41 865

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлогом сегодня утром в Брюсселе, сообщили в Еврокомиссии во вторник, пишут украинские СМИ.

«Важная дискуссия с генералом Китом Келлогом по Украине. В финансовом и военном плане Европа внесла больше, чем кто-либо другой. И мы сделаем шаг вперед. Мы хотим сотрудничать с США, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины. Сейчас критический момент», - прокомментировала встречу сама фон дер Ляйен.

Как отметили в Еврокомиссии, фон дер Ляйен отметила критическую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины с общим обязательством в размере 135 млрд евро (примерно 145 млрд долларов США) - больше, чем любой другой союзник. Это включает 52 миллиарда долларов военной помощи, что соответствует вкладу США.

Она «очертила планы Европы увеличить производство и расходы на оборону, укрепляя как европейский, так и украинский военный потенциал».

Фон дер Ляйен, как указано, подчеркнула, что «ЕС несет полную долю военной помощи Украине и готов сделать даже больше».

«Подтверждая приверженность ЕС к справедливому и прочному миру, президент повторила, что любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные сильными гарантиями безопасности. Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы прекратить кровопролитие и помочь обеспечить справедливый и длительный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как дала понять президент: сейчас критический момент», - отметили в Еврокомиссии.

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