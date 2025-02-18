Али Асадов на III Каспийском экономическом форуме

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране затронул вопросы обмеления Каспия, транспортных коридоров и безопасности в регионе.

Вначале участники Форума ознакомились с Домом инноваций и технологий в рамках Тегеранской международной выставки. Затем главы правительств прикаспийских государств провели переговоры в узком составе, в ходе которых были рассмотрены важные вопросы пятистороннего сотрудничества в Каспийском регионе. После этого состоялось пленарное заседание III Каспийского экономического форума. Выступая на сессии, премьер-министр Али Асадов отметил, что Каспийский экономический форум является важной платформой для обсуждения актуальных вопросов экономического и торгового сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Отмечено, что в Совместном коммюнике II Форума, состоявшегося в Москве в 2022 году, была подтверждена заинтересованность сторон в наращивании товарооборота, повышении инвестиционной привлекательности региона и укреплении экономической конкурентоспособности прикаспийских государств. Али Асадов подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество между Азербайджаном и прикаспийскими государствами динамично развивается: «Отрадно, что товарооборот Азербайджана с прикаспийскими странами в конце 2024 года увеличился более чем на 6 процентов». Говоря о дополнительных перспективах, открывающихся благодаря возможностям реализации проектов в области зеленой энергетики и цифровых технологий, А.Асадов отметил, что сотрудничество в этих важных сферах обеспечивает региону стабильное и экологически безопасное будущее.