Али Асадов на III Каспийском экономическом форуме
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране затронул вопросы обмеления Каспия, транспортных коридоров и безопасности в регионе.
Вначале участники Форума ознакомились с Домом инноваций и технологий в рамках Тегеранской международной выставки.
Затем главы правительств прикаспийских государств провели переговоры в узком составе, в ходе которых были рассмотрены важные вопросы пятистороннего сотрудничества в Каспийском регионе.
После этого состоялось пленарное заседание III Каспийского экономического форума.
Выступая на сессии, премьер-министр Али Асадов отметил, что Каспийский экономический форум является важной платформой для обсуждения актуальных вопросов экономического и торгового сотрудничества между прикаспийскими государствами.
Отмечено, что в Совместном коммюнике II Форума, состоявшегося в Москве в 2022 году, была подтверждена заинтересованность сторон в наращивании товарооборота, повышении инвестиционной привлекательности региона и укреплении экономической конкурентоспособности прикаспийских государств.
Али Асадов подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество между Азербайджаном и прикаспийскими государствами динамично развивается: «Отрадно, что товарооборот Азербайджана с прикаспийскими странами в конце 2024 года увеличился более чем на 6 процентов».
Говоря о дополнительных перспективах, открывающихся благодаря возможностям реализации проектов в области зеленой энергетики и цифровых технологий, А.Асадов отметил, что сотрудничество в этих важных сферах обеспечивает региону стабильное и экологически безопасное будущее.
Глава правительства отметил необходимость совместных усилий для решения экологических проблем Каспия, включая его обмеление. Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать экспертную группу для изучения этого вопроса.
Им выражена надежда на скорое завершение всех необходимых согласований, которые позволят организовать первое заседание рабочей группы в Баку.
На форуме обсудили развитие транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», а также перспективы сотрудничества в области зеленой энергетики и цифровых технологий.
По итогам пленарного заседания принято коммюнике III Каспийского экономического форума.