Как коррупция сожгла одно Госагентство

В последние дни в азербайджанских СМИ публиковались статьи о проверках в Агентстве по разминированию (ANAMA), проводившихся сотрудниками Счетной палаты и даже Службы государственной безопасности. Вместо предисловия В итоге на днях Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от занимаемой должности был освобожден первый заместитель председателя правления ANAMA Бахруз Мамедов, который был назначен на эту должность всего два года назад. Стоит также отметить, что когда-то для этого назначения пришлось менять Устав Агентства, увеличить число заместителей председателя правления и создать должность первого заместителя.

Согласно некоторым статьям, опубликованным в СМИ, в ходе последних проверок был выявлен ряд нарушений в области строительно-инфраструктурных работ. Пока ничего неизвестно о нарушениях, допущенных при закупках Агентством техники, а также в ходе работ непосредственно по разминированию. В то же время haqqin.az располагает солидным объемом информации о большом количестве нарушений в этой области. Известно, что процесс закупки работ и техники в ANAMA был максимально непрозрачен и характеризуется отсутствием технических обоснований, противоречивыми критериями оценки, распространением неверной информации, открытыми предпочтениями конкретных компаний и сомнительными коммерческими сделками. Закупка техники для разминирования Очевидно, что после окончания военных действий и освобождения оккупированных земель Азербайджан остро нуждался в новой технике для механического разминирования деоккупированных территорий. 6 января 2021 года на совещании Кабинета Министров по итогам 2020 года президент Ильхам Алиев, касаясь необходимости создания нового агентства по разминированию, подчеркнул: «Новое учреждение должно быть оснащено сaмой современной техникой».

А 4 февраля 2021 года, принимая новоназначенного председателя правления нового Агентства по разминированию, глава государства отметил: «Приобретение нового оборудования, конечно, - одна из главных задач повестки дня. В последние годы наблюдается технологический прогресс в этой области. Сейчас появились машины, механизмы и оборудование, которые не только ускоряют работу, но и позволяют выполнять ее качественно. Поэтому, смотрите, в нашу страну необходимо завозить самое современное оборудование от ведущих мировых компаний-производителей, поскольку от этого будет зависеть качество и скорость работы. Наши бывшие переселенцы 30 лет жили с тоской по родине. Поэтому работы по разминированию должны проводиться таким образом, чтобы мы могли в короткие сроки начать восстановительные работы и чтобы граждане могли вернуться на свои земли после завершения строительных работ». К сожалению, несмотря на четкие указания главы государства, какой-либо работы в этом направлении так и не последовало. ANAMA, не скрывая искреннего расположения к двум производителям - словацкой компании Way Industries, производящей машины Bozena, и хорватской DOK-ING (машины МV-4 и MV-10), в течение трех месяцев заключило с ними сделки на приобретение в общей сложности семнадцати дорогостоящих машин. Для сравнения отметим, что за 22-летнюю историю ANAMA, предшествовавшую этой сделке, было приобретено в общей сложности только 6 (!) машин. Так вот, относительно каждого из двух зарубежных поставщиков есть ряд любопытных фактов, которые высвечивают историю сделок азербайджанского Агентства по разминированию в довольно неожиданном ракурсе.

Компания DOK-ING, или Операция «Армянский элемент» Одну из ключевых ролей в хорватской компании играет главный технический советник DOK-ING по вопросам продаж, тренинга и международного развития бизнеса по фамилии Константин Дарманиян. Фамилию Дарманиян он взял у своего отчима. На протяжении многих лет Дарманиян безуспешно пытался продать машины DOK-ING своим соотечественникам в Армении. Первым его контактом был генерал-майор Востаник Адоян, занимавший в 2011 году пост начальника инженерно-боевого корпуса армии Армении. Компания DOK-ING участвовала также в выставке вооружений и оборонных технологий ArmHiTec-2018, проходившей в 2018 году в Ереване. Компания была указана в каталоге участников в выставке вооружений и оборонных технологий ArmHiTec-2021, однако выставка по понятным причинам не состоялась. И даже после того как DOK-ING заключила немаленькую сделку с ANAMA, компания заявилась на выставку высоких технологий безопасности ArmSecurity 2022, также проходившую в столице Армении.

Следует отметить, что в свое время вся эта информация была представлена Бахрузу Мамедову, как возглавлявшему в ту пору отдел в Кабинете Министров Азербайджана и курировавшему деятельность ANAMA. Однако Мамедов то ли не придал ей значения, то ли сознательно оставил без внимания. Машина по разминированию, которая взрывается на минах Как выяснилось позднее, машины MV-4, приобретенные ANAMA у хорватской компании DOK-ING, могли быть использованы только при обезвреживании противопехотных мин. Тогда как освобожденные от оккупации азербайджанские территории нашпиговывались в основном смешанными зарядами. То есть как противопехотными, так и противотанковыми минами. А это значит, что, наезжая на противотанковую мину, машина MV-4 могла тут же взлететь на воздух. Именно поэтому, как утверждают специалисты ANAMA с многолетним операционным стажем, единственную машину MV-4, имевшуюся с 2006 года в арсенале ANAMА, использовали крайне редко и с неизменной опаской. Что объяснимо, если учесть, что, согласно официальной статистике, только в период с 10 ноября 2020 года по 2 октября 2021 года на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 4 175 противотанковых мин. Помимо этого, важно учесть, что производители MV-4 и MV-10 используют устаревшую технологию 10-15-летней давности. Ряд компонентов машин откровенно устарел и даже был снят с производства, что создает большие проблемы при эксплуатации. К примеру, в ходе тендера на закупку машин в Колумбии выяснилось, что гидравлический насос, используемый MV-10, снят с производства и не будет больше доступен для поставки.

Кроме того, машины MV-4 и MV-10 часто выходят из строя по причинам: - некачественной электроники; - сложной гидравлической системы, подверженной в полевых условиях сбоям; - частых случаев перегрева, поскольку большие двигатели расположены в небольшом и тесном корпусе с очень маленькими охладителями. Соответственно, машины требуют немалых дополнительных затрат на эксплуатацию. Специалисты также отмечают, что стоимость комплекта запчастей, проданного ANAMA вместе с четырьмя машинами по разминированию МV-10, составляет внушительную шестизначную сумму в валюте. При этом запчасти рассчитаны только на первые 600 часов работы машин. О технической несостоятельности MV-10 свидетельствует также тот факт, что армия Австралии отказалась от целого парка этих машин после всего нескольких сотен рабочих часов и даже выставила их на продажу, аргументируя тем, что машины оказались слишком дорогими в эксплуатации и обслуживании. Тратя государственные средства, ANAMA не мелочилось Наряду с приобретением десяти новых машин DOK-ING, осенью 2021 года ANAMA также закупило одну поддержанную машину МV-10, сначала завезенную в страну сугубо формально, ради тестов. Машина, произведенная в 2012-2014 годах и отработавшая 2 000 часов, обошлась в немалую шестизначную сумму. Один из наиболее часто используемых аргументов ANAMA для оправдания закупки у хорватов машин DOK-ING сводится к тому, что эти машины уже знакомы стране (что, кстати, неверно касательно модели MV-10). Соответственно, приобретение машин от незнакомых поставщиков сопряжено с дополнительными затратами на процесс ознакомления, введение в эксплуатацию, тренинги и т.д.

Но в таком случае напрашивается резонный вопрос: почему же подписанный в июле 2021 года контракт с хорватами на приобретение трех машин MV-4 предусматривает пятизначную сумму на… тренинги? К слову, и в контракте со словацкой Bozena тренинги указаны как отдельная позиция, хотя и эта машина должна быть хорошо знакома Агентству. Хорватский «опыт» в сделке со Словакией Также немало вопросов возникает и относительно деловых контактов ANAMA со словацкой компанией Way Industries, производящей машины Bozena. Прежде всего, весьма сомнительно выглядит имидж этой компании. За последние годы у нее несколько раз менялись владельцы и управленцы. И если раньше Way Industries владели известные корпорации, то с 2017 года у компании не самая прозрачная и внятная структура собственности. Так, на конец 2021 года официально акциями компании владели инженер Иосиф Маринич, занимавшийся ранее строительным и ремонтным бизнесом, а также кипрская LCE COMPANY LIMITED, бенефициаром которой официально числился зубной врач (?!) Ренэ Фолтан. В словацких СМИ есть ряд статей на тему отсутствия прозрачности в структуре собственности компании и сокрытия имен подлинных владельцев. Что же касается имени Ренэ Фолтана, то оно фигурирует в качестве владельца также других крупных компаний.

Согласно официальным финансовым показателям Way Industries, с 2011 по 2015 год компания накопила убытков на сумму почти 23 миллиона евро. С 2016 по 2020 год Way Industries удалось получить некоторую прибыль, но на 2020 год накопленный убыток все еще превышал 15 миллионов евро. И хотя эта информация также была в свое время предоставлена ответственным лицам, это не помешало ANAMA приобрести у компании сразу семь машин. Уже тогда был очевиден риск того, что Way Industries в любой момент может стать неплатежеспособной, а значит, и ANAMA не сможет рассчитывать на техническую поддержку заказанных машин. Что же мы имеем сейчас? В 2023 году убыток компании достиг рекордной отметки в 2,6 миллиона евро (в 2022-м - 1,05 миллиона евро). Таким образом, накопленный убыток уже почти достиг отметки 20 млн евро. Согласно актуальной статье в словацком Forbes от 9 января 2025 года, компания также имеет задолженности в размере 400 000 евро по заработной плате работникам, и в отношении нее запланированы судебные принудительные меры.

Основные технологические изъяны машины Bozena - Они используют устаревшую технологию 10-15-летней давности. Последнее тестирование в Центре разминирования в Хорватии машина Bozena-4+ проходила в 2016 году. - По словам опытных специалистов ANAMA, заднее колесо машины наехало однажды на противотанковую мину, после чего машина практически была уничтожена. Все попытки ее отремонтировать оказались тщетными. - Также, по словам специалистов ANAMA, поиск и обезвреживание мин на глубине более 15 сантиметров удается машине Bozena-4+ с большим трудом.