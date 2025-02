Как коррупция сожгла одно Госагентство

К сожалению, несмотря на четкие указания главы государства, какой-либо работы в этом направлении так и не последовало. ANAMA, не скрывая искреннего расположения к двум производителям - словацкой компании Way Industries, производящей машины Bozena, и хорватской DOK-ING (машины МV-4 и MV-10), в течение трех месяцев заключило с ними сделки на приобретение в общей сложности семнадцати дорогостоящих машин.

Также немало вопросов возникает и относительно деловых контактов ANAMA со словацкой компанией Way Industries, производящей машины Bozena. Прежде всего, весьма сомнительно выглядит имидж этой компании. За последние годы у нее несколько раз менялись владельцы и управленцы. И если раньше Way Industries владели известные корпорации, то с 2017 года у компании не самая прозрачная и внятная структура собственности.

Согласно официальным финансовым показателям Way Industries, с 2011 по 2015 год компания накопила убытков на сумму почти 23 миллиона евро. С 2016 по 2020 год Way Industries удалось получить некоторую прибыль, но на 2020 год накопленный убыток все еще превышал 15 миллионов евро. И хотя эта информация также была в свое время предоставлена ответственным лицам, это не помешало ANAMA приобрести у компании сразу семь машин. Уже тогда был очевиден риск того, что Way Industries в любой момент может стать неплатежеспособной, а значит, и ANAMA не сможет рассчитывать на техническую поддержку заказанных машин.

Что же мы имеем сейчас? В 2023 году убыток компании достиг рекордной отметки в 2,6 миллиона евро (в 2022-м - 1,05 миллиона евро). Таким образом, накопленный убыток уже почти достиг отметки 20 млн евро.

Согласно актуальной статье в словацком Forbes от 9 января 2025 года, компания также имеет задолженности в размере 400 000 евро по заработной плате работникам, и в отношении нее запланированы судебные принудительные меры.



Основные технологические изъяны машины Bozena

- Они используют устаревшую технологию 10-15-летней давности. Последнее тестирование в Центре разминирования в Хорватии машина Bozena-4+ проходила в 2016 году.

- По словам опытных специалистов ANAMA, заднее колесо машины наехало однажды на противотанковую мину, после чего машина практически была уничтожена. Все попытки ее отремонтировать оказались тщетными.

- Также, по словам специалистов ANAMA, поиск и обезвреживание мин на глубине более 15 сантиметров удается машине Bozena-4+ с большим трудом.