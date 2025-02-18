Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.
В беседе c haqqin.az К.Буданов рассказал о вероятности заключения перемирия и установления режима прекращения огня, системе взаимоотношений с новой администрацией Белого дома и Великобританией, подготовке спецслужб Украины к новому витку гибридной войны с Россией, спецоперациях военной разведки и многом другом.
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В ближайшие часы будет представлена печатная версия интервью генерала К.Буданова.