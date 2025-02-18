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Предупреждение синоптиков: резкое похолодание в Азербайджане

15:48 522

С вечера 19 февраля до полудня 22 февраля погодные условия в Азербайджане изменятся, прогнозируются дожди, мокрый снег, местами снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Прогнозируется сильный северо-западный ветер. Температура воздуха понизится на 7-10° по сравнению с предыдущими днями. Минимальная температура воздуха в низменных районах составит 0-5°, в предгорных - 5-10°, в горных - 10-15°, в высокогорных - 15-20° мороза.

В Баку и на Апшеронском полуострове минимальная температура воздуха ночью составит около 0°, в последующие дни ожидается понижение температуры до 3° мороза.

С вечера 19 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, с утра 20 февраля - мокрый снег, 20 и 21 февраля - снег.

В регионах Азербайджана с вечера 19 февраля и до утра 22 февраля ожидаются дожди, мокрый снег, снег, местами интенсивные.

В связи с ожидаемыми погодными условиями на некоторых дорогах возможен гололед.

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