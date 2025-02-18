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СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова

15:56 512

Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в отношении гражданина Азербайджана Кянана Шарифова.

Шарифов был идентифицирован и задержан на основании уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики по запросу Государственного агентства жилищного строительства.

Он подозревается в том, что совместно с другими лицами, изготавливая и используя поддельные документы от имени Госагентства жилищного строительства, рассылал их по различным адресам, в том числе в банки, завладевая таким образом крупными денежными средствами многочисленных граждан.

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