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Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена

после атаки беспилотников
16:03 312

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае получила серьезные повреждения в результате атаки украинских беспилотников 17 февраля.

Об этом сообщил российский акционер консорциума, компания «Транснефть».

По данным компании, в результате атаки разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), а также кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.

Ремонт станции может занять 1,5-2 месяца, считают специалисты консорциума. На время восстановительных работ объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться на 30%, говорится в сообщении. В связи с атакой станцию «Кропоткинская» в экстренном порядке вывели из эксплуатации. Транспортировка нефти по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя станцию. В консорциуме добавили, что отгрузка сырья на экспорт в морском терминале КТК продолжается в штатном режиме.

Власти Краснодарского края заявили о массированной атаке украинских беспилотников в регионе в ночь на 17 февраля. Под удар, как сообщалось, попали Ильский завод и нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская».

Каспийский трубопроводный консорциум — международная нефтетранспортная компания, которая объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Основная задача КТК — прокачка нефти с казахстанских месторождений по Каспийскому магистральному нефтепроводу протяженностью более полутора тысяч километров. Он соединяет нефтяные месторождения в Казахстане с морским терминалом в Новороссийске.

«Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. Она прокачивает нефть по трубопроводу и принимает сырье от российских производителей.

Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена
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