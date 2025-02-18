Выгодная депозитная кампания в Birbank продолжается: увеличьте свою прибыль до 11%

Срок проведения выгодной депозитной кампании от Birbank продлён. Таким образом, каждый, кто разместит депозит в национальной валюте (манат) в Birbank до 28 февраля 2025 года, сможет получить годовой доход до 11% на срок 6 месяцев.

Чтобы воспользоваться предложением, вы можете обратиться в ближайшее отделение Birbank или открыть цифровой депозит через мобильное приложение Birbank. При размещении депозита в отделении минимальная сумма составляет 500 AZN, а верхний предел отсутствует. С помощью депозита Kapital можно не только получать высокий доход, но и увеличивать сумму депозита на сумму от 100 AZN. Выплата процентов осуществляется ежемесячно или по окончании срока, а застрахованная сумма составляет до 100 000 AZN.

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В случае цифрового депозита можно разместить любую сумму от 1 AZN на срок 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 или 36 месяцев в манатах. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Весь процесс полностью онлайн. Для открытия цифрового депозита в мобильном приложении Birbank необходимо перейти в раздел «Ещё», выбрать «Депозиты» и, нажав на «Новый депозит», заполнить необходимые данные.

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Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 118 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны - и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.