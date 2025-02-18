Али Асадов у президента Ирана
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 18 февраля в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как сообщили в Кабмине, Асадов передал Пезешкиану приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития азербайджано-иранских отношений на основе принципов дружбы и добрососедства, обсуждались вопросы, касающиеся реализации совместных проектов между Азербайджаном и Ираном в транспортной, энергетической и нефтегазовой сферах.
Была подчеркнута важность III Каспийского экономического форума и обсуждены другие актуальные вопросы с учетом новых реалий в регионе.