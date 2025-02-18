Али Асадов у президента Ирана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 18 февраля в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщили в Кабмине, Асадов передал Пезешкиану приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития азербайджано-иранских отношений на основе принципов дружбы и добрососедства, обсуждались вопросы, касающиеся реализации совместных проектов между Азербайджаном и Ираном в транспортной, энергетической и нефтегазовой сферах.

Была подчеркнута важность III Каспийского экономического форума и обсуждены другие актуальные вопросы с учетом новых реалий в регионе.