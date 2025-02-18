Россия и США запускают «процесс по Украине»

Россия и США договорились в ближайшее время запустить «процесс по украинскому урегулированию». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США.

США должны сообщить, кто будет представлять их на переговорах по завершению российско-украинской войны, рассказал Лавров. «Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы <…> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — сообщил российский министр.

После этого, по словам Лаврова, начнутся консультации сторон.

Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях, заявил Лавров. «В широком концептуальном плане (договорились) создавать условия, по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы», - сказал он.

Лавров также сказал, что Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран. «Договоренности, каких мы достигли: первая, и, наверное, самая срочная и тем более не самая сложная, – это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», - сказал он в среду по итогам переговоров в саудовской столице.

Разговор с представителями США в Эр-Рияде Лавров назвал «полезным», сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга: «Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга». Лавров утверждает, что «есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно и в конкретных примерах изложили в очередной раз».

Лавров также заявил о необходимости «урезонить» Киев после ударов украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. «Нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана, по сути. Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так продолжаться не может. Этого человека (президента Украины Владимира Зеленского) и его команду надо урезонить», — сказал Лавров.

Кроме того, Лавров прокомментировал сообщения о том, что США и Россия якобы разработали трехэтапный план по окончанию войны (об этом в соцсети X рассказала журналистка Fox News со ссылкой на источники и депутат Европарламента Сергей Лагодинский), который предполагает прекращение огня, выборы в Украине и только потом — мирное соглашение. Глава МИД России заявил, что он не видел такой план, но видел сообщения о плане, который спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог якобы представил Польше. Этот план, по его словам, американская делегация в Эр-Рияде назвала фейком.