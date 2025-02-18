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Россия и США запускают «процесс по Украине»

Что еще сказал Лавров; обновлено 18:34
18:34 2045

Россия и США договорились в ближайшее время запустить «процесс по украинскому урегулированию». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США.

США должны сообщить, кто будет представлять их на переговорах по завершению российско-украинской войны, рассказал Лавров. «Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы <…> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — сообщил российский министр.

После этого, по словам Лаврова, начнутся консультации сторон.

Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях, заявил Лавров. «В широком концептуальном плане (договорились) создавать условия, по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы», - сказал он.

Лавров также сказал, что Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран. «Договоренности, каких мы достигли: первая, и, наверное, самая срочная и тем более не самая сложная, – это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», - сказал он в среду по итогам переговоров в саудовской столице.

Разговор с представителями США в Эр-Рияде Лавров назвал «полезным», сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга: «Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга». Лавров утверждает, что «есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно и в конкретных примерах изложили в очередной раз».

Лавров также заявил о необходимости «урезонить» Киев после ударов украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. «Нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана, по сути. Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так продолжаться не может. Этого человека (президента Украины Владимира Зеленского) и его команду надо урезонить», — сказал Лавров.

Кроме того, Лавров прокомментировал сообщения о том, что США и Россия якобы разработали трехэтапный план по окончанию войны (об этом в соцсети X рассказала журналистка Fox News со ссылкой на источники и депутат Европарламента Сергей Лагодинский), который предполагает прекращение огня, выборы в Украине и только потом — мирное соглашение. Глава МИД России заявил, что он не видел такой план, но видел сообщения о плане, который спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог якобы представил Польше. Этот план, по его словам, американская делегация в Эр-Рияде назвала фейком.

* * * 18:04

Москва считает «неприемлемым появление войск стран НАТО на территории (Украины), даже если они будут действовать под флагом Евросоюза или национальными знаменами», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он заявил, что «нет необходимости вновь объяснять позицию Москвы относительно участия президента Украины Владимира Зеленского в переговорах». Также по словам министра, США «были уведомлены о том, что вхождение Украины в НАТО представляет прямую угрозу безопасности России».

Кроме того, Лавров прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае, сказав, что «данный удар можно расценивать как нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана».

По его словам, США предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины.

Также Лавров добавил, что «сегодня предпринимаются шаги по налаживанию отношений с Вашингтоном, и эти усилия уже дали определенные результаты».

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