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Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию

новость дополнена 19:00
18:45 809

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отменил свой визит в Саудовскую Аравию, сообщают украинские СМИ.

О своем решении он сообщил во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии, это для нас было сюрпризом. Информацию мы получили из медиа... Мы хотим, чтобы за нашей спиной никто ничего не решал. Мне кажется, это справедливо. Любая страна имеет двусторонний трек с другими странами, пожалуйста. Можете обсуждать, что угодно, но нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине. Я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами. У меня хорошие отношения с наследным принцем Мухаммадом. Мы только что связались и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом», цитирует Зеленского «Украинская правда».

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