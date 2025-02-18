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Зеленский: На ультиматумы России не пойдем

18:54 484

Киев никогда не пойдет на ультиматумы России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии российско-американские переговоры.

Как передает «Интерфакс-Украина», президент пояснил, что в начале войны Россия поставила Украине ультиматум — в частности, Москва требовала уменьшить численность ВСУ, признать оккупированные территории частью России, а также поставить во главе страны пророссийское руководство.

«И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что «никаких договоренностей ни во время оккупации Киевской области россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с россиянами не было».

«Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь», — добавил президент.

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