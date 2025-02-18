Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет Украины. Война должна закончиться

Турция является идеальной принимающей стороной для будущих переговоров по вопросам установления мира в Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США», - сказал президент Турции во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Стамбуле во вторник.

«Во время переговоров с господином Зеленским я заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В то же время я подчеркнул, что мы окажем любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира. Эта война должна закончиться», - добавил он.