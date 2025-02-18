США и Россия выступили против Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского «исключили» из обсуждения судьбы Украины.
Так пишет агентство Bloomberg, комментируя сегодняшние российско-американские переговоры в Эр-Рияде и информацию о том, что США и РФ были против приглашения на эту встречу представителей Украины.
«То, что лидер, которого во всем мире чествуют за то, что он бросил вызов вторжению России, просит информацию о переговорах у посредника (наследный принц Саудовской Аравии), подчеркивает сейсмический сдвиг в дипломатии США после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Этот разговор и перспектива встречи на высшем уровне между ними свидетельствуют о головокружительной скорости, с которой новая администрация США пытается достичь соглашения о прекращении военного конфликта», - пишет издание.
При этом президент Украины и Европа пытаются найти способы повлиять на Трампа и избежать сделки по принципу «либо соглашайтесь, либо уходите», пишет Bloomberg. Так как если Зеленский просто «отклонит ультиматум», то это может оттолкнуть США - крупнейшего военного союзника Украины.
* * * 19:34
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был представлен на переговорах 18 февраля, однако США и РФ настаивали на том, что они хотят встретиться без украинцев.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
По словам собеседника агентства, наследный принц планирует проинформировать украинского президента о роли королевства в созыве переговоров, а также о своих дискуссиях с российскими и американскими официальными лицами.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты и Россия согласовали четыре принципа по итогам переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, эти принципы предусматривают: восстановление функциональности посольств в Вашингтоне и Москве; назначение высокопоставленной команды со стороны США, которая будет помогать вести переговоры и работать над завершением войны против Украины таким образом, который будет устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон; начало обсуждения, анализ и изучение как геополитического, так и экономического сотрудничества, которое может завершить войну.
Пятеро из тех, кто был на переговорах в Саудовской Аравии, будут оставаться вовлеченными в этот процесс, чтобы обеспечить его производительность.