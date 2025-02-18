США и Россия выступили против Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского «исключили» из обсуждения судьбы Украины.

Так пишет агентство Bloomberg, комментируя сегодняшние российско-американские переговоры в Эр-Рияде и информацию о том, что США и РФ были против приглашения на эту встречу представителей Украины.

«То, что лидер, которого во всем мире чествуют за то, что он бросил вызов вторжению России, просит информацию о переговорах у посредника (наследный принц Саудовской Аравии), подчеркивает сейсмический сдвиг в дипломатии США после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Этот разговор и перспектива встречи на высшем уровне между ними свидетельствуют о головокружительной скорости, с которой новая администрация США пытается достичь соглашения о прекращении военного конфликта», - пишет издание.

При этом президент Украины и Европа пытаются найти способы повлиять на Трампа и избежать сделки по принципу «либо соглашайтесь, либо уходите», пишет Bloomberg. Так как если Зеленский просто «отклонит ультиматум», то это может оттолкнуть США - крупнейшего военного союзника Украины.