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Индия переходит на американскую нефть

19:41 1036

Импорт нефти из США в Индию в январе резко вырос по сравнению с декабрем, превратив Вашингтон в пятого крупнейшего поставщика нефти в Нью-Дели.

Индия в январе импортировала 218 400 баррелей нефти в сутки из США по сравнению с 70 600 баррелей в сутки в декабре, передает Reuters.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире, готовятся к увеличению импорта энергоносителей из Вашингтона, поскольку Нью-Дели планирует увеличить объемы закупок энергоносителей у США до $25 млрд с $15 млрд в прошлом году, пишет агентство.

Импорт Индии из России, крупнейшего поставщика нефти, в прошлом месяце вырос на 4,3% до 1,58 миллиона баррелей в сутки. «Закупка российской нефти Индией, вероятно, упадет в ближайшие месяцы, поскольку нефтеперерабатывающие заводы будут покупать российскую нефть только в том случае, если ее будут поставлять компании и корабли, которые не попали под санкции США», — говорится в публикации.

Импорт ближневосточной нефти вырос на 6,5% в январе до 2,7 млн баррелей в сутки, при этом Ирак остается вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за ним следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

«В прошлом месяце индийские нефтепереработчики перешли на нероссийскую нефть после того, как правительство предупредило их о санкциях США за несколько недель до их объявления», — говорится в публикации.

Как сообщалось, Индия согласилась увеличить импорт нефти и газа из США, чтобы уменьшить торговый дисбаланс между двумя странами и избежать пошлин.

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