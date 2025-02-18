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Рубио: Западу придется снять санкции против России

19:50 2360

Странам Запада придется снять санкции в отношении России в случае достижения мирных договоренностей между РФ и Украиной.

Так заявил на брифинге по результатам американо-российских переговоров в Эр-Рияде глава Госдепа США Марко Рубио.

Рубио спросили о санкциях, введенных против России вследствие ее агрессии. «Все это является результатом данного конфликта [в Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — цитирует Рубио РБК.

По словам Рубио, финальные параметры мирного соглашения должны устроить все стороны. Переговоры в Саудовской Аравии стали первым шагом на пути к миру, уверен госсекретарь США. Он также подчеркнул, что Евросоюз со своей стороны тоже должен быть вовлечен в процесс урегулирования. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «справедливое завершение» войны в Украине, чтобы избежать ее возобновления через несколько лет», добавил глава Госдепа.

В Госдепе США констатировали, что конкретных результатов по итогам первой с начала войны в Украине публичной встречи между делегациями России и США, которая состоялась 18 февраля, нет.

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