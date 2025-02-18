Призыв МЧС к предпринимателям

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана провела мониторинг использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, сотрудники Госслужбы с этой целью провели мониторинги в Сабаильском и Ясамальском районах Баку. В ходе мониторингов в некоторых нежилых помещениях были выявлены случаи использования таких баллонов, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей. По итогам проверок представители объектов убрали пропановые газовые баллоны.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан, а также предпринимателей строго соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, что хранение и использование пропановых газовых баллонов на территории рынков и ярмарок, в подвальных и цокольных этажах зданий запрещено.