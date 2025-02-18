USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Новость дня
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Келлогу доверили переговоры с Украиной и Европой. С Россией будет говорить другой

20:12 1168

США назначили спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога своим представителем на переговорах с Киевом и Европой, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, спецпредставитель по Украине господин Келлог, но он будет вести контакты с украинцами и с европейцами. А для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей»,— сообщил Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-1».

Он уточнил, что после того, как Вашингтон выберет представителя для контактов с Москвой, Владимир Путин назначит группу спецпредставителей для двустороннего диалога с США.

По словам Ушакова, на встрече в Саудовской Аравии Россия изложила принципиальные позиции по Украине, указав на необходимость устранить его первопричины: «И после этого условились, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы».

Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расписанием Келлога, сообщает, что спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог отправится в Киев вечером во вторник, 18 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что приезд Келлога запланирован на четверг, 20 февраля. Келлог говорил, что планирование поездки находится в стадии завершения.

США и Россия выступили против Зеленского
США и Россия выступили против Зеленского обновлено 21:34
21:34 4532
Зеленский об оккупированных Россией территориях Украины
Зеленский об оккупированных Россией территориях Украины
21:16 1239
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме добавлено фото; обновлено 20:40
20:40 7136
О чем договорились США и Россия на встрече без Украины
О чем договорились США и Россия на встрече без Украины фото; видео; обновлено 18:08
18:08 13561
Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет Украины. Война должна закончиться
Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет Украины. Война должна закончиться
19:09 2555
Зеленский: На ультиматумы России не пойдем
Зеленский: На ультиматумы России не пойдем
18:54 2967
Россия и США запускают «процесс по Украине»
Россия и США запускают «процесс по Украине» Что еще сказал Лавров; обновлено 18:34
18:34 3872
Китай отказался обсуждать отправку своих миротворцев в Украину
Китай отказался обсуждать отправку своих миротворцев в Украину
16:45 2288
Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена
Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена после атаки беспилотников
16:03 4784
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
15:56 4319
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
14:56 7472

ЭТО ВАЖНО

США и Россия выступили против Зеленского
США и Россия выступили против Зеленского обновлено 21:34
21:34 4532
Зеленский об оккупированных Россией территориях Украины
Зеленский об оккупированных Россией территориях Украины
21:16 1239
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме добавлено фото; обновлено 20:40
20:40 7136
О чем договорились США и Россия на встрече без Украины
О чем договорились США и Россия на встрече без Украины фото; видео; обновлено 18:08
18:08 13561
Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет Украины. Война должна закончиться
Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет Украины. Война должна закончиться
19:09 2555
Зеленский: На ультиматумы России не пойдем
Зеленский: На ультиматумы России не пойдем
18:54 2967
Россия и США запускают «процесс по Украине»
Россия и США запускают «процесс по Украине» Что еще сказал Лавров; обновлено 18:34
18:34 3872
Китай отказался обсуждать отправку своих миротворцев в Украину
Китай отказался обсуждать отправку своих миротворцев в Украину
16:45 2288
Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена
Станция Каспийского трубопроводного консорциума серьезно повреждена после атаки беспилотников
16:03 4784
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
СГБ пресекла деятельность мошенника Шарифова
15:56 4319
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
14:56 7472
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться