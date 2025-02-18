Келлогу доверили переговоры с Украиной и Европой. С Россией будет говорить другой

США назначили спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога своим представителем на переговорах с Киевом и Европой, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, спецпредставитель по Украине господин Келлог, но он будет вести контакты с украинцами и с европейцами. А для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей»,— сообщил Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-1».

Он уточнил, что после того, как Вашингтон выберет представителя для контактов с Москвой, Владимир Путин назначит группу спецпредставителей для двустороннего диалога с США.

По словам Ушакова, на встрече в Саудовской Аравии Россия изложила принципиальные позиции по Украине, указав на необходимость устранить его первопричины: «И после этого условились, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы».

Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расписанием Келлога, сообщает, что спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог отправится в Киев вечером во вторник, 18 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что приезд Келлога запланирован на четверг, 20 февраля. Келлог говорил, что планирование поездки находится в стадии завершения.