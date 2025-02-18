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6 живых и 4 мертвых заложников обменяют на более 600 заключенных

20:48 864

Шестеро израильских заложников выйдут на свободу в субботу в рамках первого этапа соглашения с палестинской группировкой ХАМАС, подтвердил во вторник офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Если соглашение в Каире будет выполнено, это будет важным достижением для Израиля», - передаёт слова неназванного израильского чиновника The Times of Israel.

Собеседник издания отметил, что освобождение шестерых заложников является результатом продолжающихся переговоров в Каире.

Министерство внутренних дел Израиля также сообщило, что в четверг Израилю передадут тела четвертых погибших заложников.

Между тем Управление по делам заключенных при палестинской администрации заявляет, что на этой неделе в рамках очередного этапа «обмена пленными» власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. Сообщается, что в списке 157 осужденных боевиков и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Среди освобождаемых 50 были приговорены Израилем к пожизненным срокам, еще 60 – к длительным срокам тюремного заключения.

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