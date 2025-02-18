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Франция созывает вторую срочную встречу по Украине

21:07 1073

Франция созывает вторую за три дня срочную встречу лидеров Евросоюза для обсуждения Украины и безопасности в Европе, сообщает Reuters.

Первая встреча состоялась вчера. Источники агентства сообщили, что Франция планирует провести вторую встречу 20 февраля. В этот раз она пригласила европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече, а также союзника по НАТО — Канаду.

Два дипломатических источника сообщили, что приглашенными странами были Норвегия, Канада, три балтийских государства (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые из них могут участвовать в режиме видеоконференции.

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