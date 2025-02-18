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Зеленский об оккупированных Россией территориях Украины

21:16 1248

Украина никогда юридически не признает частью России оккупированные украинские территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции 18 февраля.

«Безусловно, как бы нам ни было сложно, но Украина юридически не признает оккупированные Россией украинские территории - наш Восток, наш Крым и все другие важные для нас города и села», - цитирует УНИАН президента Украины.

По его словам, сегодня понятно, что с оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон.

«Россия этого хотела, но не смогла. А в Украину не верили, но она это доказала и отстояла свою независимость очень непросто, высокой ценой - жизнями своих воинов, своих людей», - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру. По его мнению, мирные переговоры должны начинаться с того, чтобы вернуть домой обычных людей из плена: «Надо вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену. И если действительно есть добрая воля закончить эту войну, а я не верю, что Путин этого хочет, то прежде всего идет обмен пленными».

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