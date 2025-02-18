Российское оружие в войне против Азербайджана

В Бакинском судебном комплексе состоялось очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабах е, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Государственные обвинители Фуад Мусаев и Вюсал Абдуллаев огласили часть обвинительного акта, касающуюся преступлений, совершенных в ходе войны, и участия обвиняемых в этих преступлениях.

Старший помощник генпрокурора Вусал Алиев заявил, что в период с начала 2001 года до конца мая 2021 года оперативно-тактические баллистические ракеты «Искандер-М», тактический ракетный комплекс «Точка-У», самоходный зенитный ракетный комплекс «9К33 Оса», неуправляемая авиационная ракета С-8, системы «Смерч», «ТОС-1А Солнцепек», зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», противотанковые управляемые ракеты «Конкурс» и «Корнет», гранатометы РПГ-26 и другое крупнокалиберное огнестрельное оружие, его комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были незаконно приобретены и тайно переправлены из Российской Федерации в Республику Армения, а затем размещены на незаконно созданных инженерно-оборонительных позициях на ранее оккупированных территориях Азербайджанской Республики и использовались в войне против Азербайджана.