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Российское оружие в войне против Азербайджана

18 февраля 2025, 21:56 3820

В Бакинском судебном комплексе состоялось очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Дело находится в производстве председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева. Каждому из обвиняемых предоставлены переводчики и адвокаты.

Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Государственные обвинители Фуад Мусаев и Вюсал Абдуллаев огласили часть обвинительного акта, касающуюся преступлений, совершенных в ходе войны, и участия обвиняемых в этих преступлениях.

Старший помощник генпрокурора Вусал Алиев заявил, что в период с начала 2001 года до конца мая 2021 года оперативно-тактические баллистические ракеты «Искандер-М», тактический ракетный комплекс «Точка-У», самоходный зенитный ракетный комплекс «9К33 Оса», неуправляемая авиационная ракета С-8, системы «Смерч», «ТОС-1А Солнцепек», зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», противотанковые управляемые ракеты «Конкурс» и «Корнет», гранатометы РПГ-26 и другое крупнокалиберное огнестрельное оружие, его комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были незаконно приобретены и тайно переправлены из Российской Федерации в Республику Армения, а затем размещены на незаконно созданных инженерно-оборонительных позициях на ранее оккупированных территориях Азербайджанской Республики и использовались в войне против Азербайджана.

В Первую Карабахскую войну и последовавший за этим период оккупации азербайджанских земель, а также во время Второй Карабахской войны гражданской инфраструктуре Азербайджана был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 5,2 млрд манатов. В целом в период войны гражданской инфраструктуре, экономике, экологии, оборонному арсеналу и другим сферам Азербайджанской Республики был нанесен общий материальный ущерб на сумму более 100 млрд манатов.

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