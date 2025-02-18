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Эффектное шоу F1 75 Live ровно в полночь

Отдел спорта
18 февраля 2025, 22:15 1483

2025-й год станет незабываемым для поклонников автоспорта и «Формулы-1». В честь 75-летия специальное мероприятие F1 75 Live состоится сегодня на арене O2 в Лондоне. 15 тысяч зрителей смогут воочию увидеть это грандиозное шоу.

Этот знаменательный вечер соберет вместе все 10 команд «Формулы-1», их пилотов и руководителей. Будут представлены дизайны болидов 2025 года. Также зрителей ждут другие захватывающие моменты, такие как официальная презентация Льюиса Хэмилтона в составе Ferrari, дебюты молодых пилотов и новый состав Red Bull. Мероприятие также порадует большими музыкальными сюрпризами, связанными с выступлениями Кейна Брауна, группы Take That и MGK.

Поклонники «Формулы-1» по всему миру смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия в социальных сетях «Ф-1», включая YouTube, по бакинскому времени в 00:00 в ночь с 18 на 19 февраля. Это мероприятие обещает стать незабываемой ночью для фанатов «Формулы-1».

Напомним, Гран-при Азербайджана в этом году пройдет 19-21 сентября. Любители больших скоростей уже ведут обратный отсчет до гоночной недели! Примечательно, что билеты на трибуны Sahil, Filarmoniya и Zafar были распроданы в рекордно короткие сроки!

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