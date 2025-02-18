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Азербайджан инвестировал в крупную итальянскую ж/д компанию

18 февраля 2025, 22:37 1238

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал 34,5 млн евро в крупного итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo).

В ГНФАР сообщили, что инвестиция осуществлена через инвестфонд, управляемый Global Infrastructure Partners (GIP, дочерняя компания BlackRock). Созданная в 2012 году компания Italo, как первый частный оператор высокоскоростных пассажирских железных дорог в Италии, является одной из ведущих компаний отрасли, соединяющей 54 города.

В 2024 году компания MSC приобрела 50% акций Italo, остальная доля принадлежит GIP и его партнерам, включая ГНФАР.

«Эти инвестиции имеют стратегическое значение с точки зрения диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР за счет вложений в активы устойчивой инфраструктуры», - отмечается в сообщении.

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