Переговоры США и России назвали «монументальным шагом» к миру в Украине

Переговоры США и РФ в Эр-Рияде стали первым, но «монументальным шагом» к миру в Украине.

Об этом заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», - сказала она, подчеркнув, что американская администрация поддерживает контакты с украинским руководством, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон».

«Для согласования сделки и решения проблемы необходимо говорить с обеими сторонами конфликта. Это существенный первый шаг в направлении мира», - уверяет пресс-секретарь Белого дома.