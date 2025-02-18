Евросоюз готовит крупнейший пакет помощи Украине

Страны Евросоюза планируют выделить Украине пакет военной помощи на сумму не менее 6 миллиардов евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Средства будут направлены на укрепление стратегических позиций Киева перед началом переговоров с Россией. Предполагается, что пакет будет включать широкий спектр военной поддержки: от поставки 1,5 миллиона артиллерийских снарядов до современных систем противовоздушной обороны. Это может стать одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с 2022 года. Как ожидается, план помощи будет представлен во время символического визита европейских чиновников в Киев, намеченного на 24 февраля.

Двое дипломатов подчеркнули, что сумма в 6 миллиардов евро рассматривается как отправная точка. Общая стоимость может быть увеличена до 10 миллиардов евро или даже больше, поскольку страны ЕС продолжают анализировать свои возможности, чтобы определить, какие ресурсы могут быть отправлены Украине. Кроме того, государства-члены блока могут вносить как материальные, так и финансовые средства, причем размер финансового вклада будет зависеть от их валового национального дохода, отметил один из источников.

Издание отмечает, что подготовка такого масштабного пакета станет свидетельством решимости ЕС поддерживать Украину, особенно на фоне начавшихся между США и Россией двусторонних переговоров о завершении войны в Украине, на которые не были приглашены украинские и европейские представители. Тем не менее детали европейского пакета помощи еще обсуждаются, и пока не ясно, удастся ли достичь консенсуса среди всех членов ЕС. Один из дипломатов отметил, что Венгрия, вероятно, выскажет свое несогласие, что делает единогласное одобрение маловероятным.