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Зеленский под зонтиком Эрдогана

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
18 февраля 2025, 23:04 2067

На фоне начала переговоров в Саудовской Аравии по Украине между высокопоставленными представителями США и России, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После приземления в Анкаре президент Зеленский сразу привлек внимание общественности, написав в соцсетях по-турецки: «Hoş bulduk, Türkiye!» («Рад встрече, Турция!»).

Совпадение по времени встречи между украинским лидером и президентом Турции с первым очным контактом в Эр-Рияде высокопоставленных представителей США и России, естественно, не осталось незамеченным

Президент Украины также сообщил, что на переговорах с Эрдоганом в центре внимания будут вопросы российского вторжения и обмена пленными.

В свою очередь, директор Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ходе встречи Зеленского с Эрдоганом стороны обменялись мнениями о последних событиях в Украине, а также обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.

Согласно информации haqqin.az, на переговорах лидеров Турции и Украины было принято решение о дальнейшем укреплении связей между Киевом и Анкарой, особенно в сфере оборонной промышленности.

Как известно, военное сотрудничество двух стран началось еще в 2016 году с подписания соглашения о совместном производстве. А с 2019 года Турция начала поставлять Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2, что значительно расширило двусторонние связи.

Первыми на помощь Украине пришли Байрактары

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Анкара не только продала Киеву значительное количество этих беспилотников, но и три из них передала безвозмездно. По мнению западных экспертов, в первые месяцы боевых действий турецкие Bayraktar TB2 сыграли ключевую роль в обороне Украины.

В настоящее время Анкара и Киев реализуют совместное производство этих БПЛА уже на территории Украины.

Все внимание к посланию Анкары

С момента начала российской агрессии Турция последовательно выступает за переговорное урегулирование конфликта и предпринимает посреднические и прочие дипломатические усилия. И в ходе этого визита Анкара выступила с конструктивными заявлениями.

В частности, Турция еще раз обозначила свою позицию: любые мирные инициативы должны учитывать принцип территориальной целостности Украины, считает присоединение Крыма к России 18 марта 2014 года аннексией, а также неизменно указывает, что на территории полуострова проживает значительное число крымских татар.

Кроме того, в 2022 году Турция закрыла для российских военных кораблей пролив Босфор, что было расценено в Киеве как важное и позитивное решение. По мнению аналитиков, если бы Анкара не предприняла этот шаг, все портовые города Украины на Черном море могли бы оказаться под контролем России и, не исключено, в тисках экономической блокады.

Ведь именно Турция закрыла Босфор для российских кораблей

Кроме того, уже в марте 2022 года, то есть спустя всего месяц после начала российского вторжения, Турция организовала в Анталье встречу глав МИД Украины и России, обеспечив затем в Стамбуле продолжение переговоров на экспертном уровне.

Несмотря на то что дипломатические усилия Турции не привели к конкретным результатам, они остаются единственной инициативой, позволившей усадить за один стол обе стороны конфликта.

На встрече Эрдогана и Зеленского Анкара вновь сделала акцент на принципиальной поддержке территориальной целостности Украины, а также подтвердила желание содействовать мирному процессу.

Эрдоган напомнил о судьбе крымских татар, провозгласив, что Крым - не российский

Критически важный момент визита в Анкару

Тайминг визита в Анкару президента Зеленского придает ему особое значение. Совпадение по времени встречи между украинским лидером и президентом Турции с первым очным контактом в Эр-Рияде высокопоставленных представителей США и России, естественно, не осталось незамеченным.

Напомним, что дипломатические шаги США последовали за Мюнхенской конференцией по безопасности (14–16 февраля), где представители администрации Белого дома намекнули на возможность «переговоров по Украине без участия самой Украины».

В этом контексте встреча Зеленского и Эрдогана приобретает дополнительную значимость, а заявления, сделанные в Анкаре, ожидаются на международной арене с особым интересом.

Ранее президент Украины дал понять, что Киев никогда не признает итоги переговоров, проводимых без его участия.

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