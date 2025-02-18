Зеленский под зонтиком Эрдогана

На фоне начала переговоров в Саудовской Аравии по Украине между высокопоставленными представителями США и России, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После приземления в Анкаре президент Зеленский сразу привлек внимание общественности, написав в соцсетях по-турецки: «Hoş bulduk, Türkiye!» («Рад встрече, Турция!»).

Президент Украины также сообщил, что на переговорах с Эрдоганом в центре внимания будут вопросы российского вторжения и обмена пленными. В свою очередь, директор Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ходе встречи Зеленского с Эрдоганом стороны обменялись мнениями о последних событиях в Украине, а также обсудили ряд региональных и глобальных вопросов. Согласно информации haqqin.az, на переговорах лидеров Турции и Украины было принято решение о дальнейшем укреплении связей между Киевом и Анкарой, особенно в сфере оборонной промышленности. Как известно, военное сотрудничество двух стран началось еще в 2016 году с подписания соглашения о совместном производстве. А с 2019 года Турция начала поставлять Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2, что значительно расширило двусторонние связи.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Анкара не только продала Киеву значительное количество этих беспилотников, но и три из них передала безвозмездно. По мнению западных экспертов, в первые месяцы боевых действий турецкие Bayraktar TB2 сыграли ключевую роль в обороне Украины. В настоящее время Анкара и Киев реализуют совместное производство этих БПЛА уже на территории Украины. Все внимание к посланию Анкары С момента начала российской агрессии Турция последовательно выступает за переговорное урегулирование конфликта и предпринимает посреднические и прочие дипломатические усилия. И в ходе этого визита Анкара выступила с конструктивными заявлениями. В частности, Турция еще раз обозначила свою позицию: любые мирные инициативы должны учитывать принцип территориальной целостности Украины, считает присоединение Крыма к России 18 марта 2014 года аннексией, а также неизменно указывает, что на территории полуострова проживает значительное число крымских татар. Кроме того, в 2022 году Турция закрыла для российских военных кораблей пролив Босфор, что было расценено в Киеве как важное и позитивное решение. По мнению аналитиков, если бы Анкара не предприняла этот шаг, все портовые города Украины на Черном море могли бы оказаться под контролем России и, не исключено, в тисках экономической блокады.

Кроме того, уже в марте 2022 года, то есть спустя всего месяц после начала российского вторжения, Турция организовала в Анталье встречу глав МИД Украины и России, обеспечив затем в Стамбуле продолжение переговоров на экспертном уровне. Несмотря на то что дипломатические усилия Турции не привели к конкретным результатам, они остаются единственной инициативой, позволившей усадить за один стол обе стороны конфликта. На встрече Эрдогана и Зеленского Анкара вновь сделала акцент на принципиальной поддержке территориальной целостности Украины, а также подтвердила желание содействовать мирному процессу.