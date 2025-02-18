Зеленский под зонтиком Эрдогана
На фоне начала переговоров в Саудовской Аравии по Украине между высокопоставленными представителями США и России, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После приземления в Анкаре президент Зеленский сразу привлек внимание общественности, написав в соцсетях по-турецки: «Hoş bulduk, Türkiye!» («Рад встрече, Турция!»).
Президент Украины также сообщил, что на переговорах с Эрдоганом в центре внимания будут вопросы российского вторжения и обмена пленными.
В свою очередь, директор Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ходе встречи Зеленского с Эрдоганом стороны обменялись мнениями о последних событиях в Украине, а также обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.
Согласно информации haqqin.az, на переговорах лидеров Турции и Украины было принято решение о дальнейшем укреплении связей между Киевом и Анкарой, особенно в сфере оборонной промышленности.
Как известно, военное сотрудничество двух стран началось еще в 2016 году с подписания соглашения о совместном производстве. А с 2019 года Турция начала поставлять Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2, что значительно расширило двусторонние связи.
После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Анкара не только продала Киеву значительное количество этих беспилотников, но и три из них передала безвозмездно. По мнению западных экспертов, в первые месяцы боевых действий турецкие Bayraktar TB2 сыграли ключевую роль в обороне Украины.
В настоящее время Анкара и Киев реализуют совместное производство этих БПЛА уже на территории Украины.
Все внимание к посланию Анкары
С момента начала российской агрессии Турция последовательно выступает за переговорное урегулирование конфликта и предпринимает посреднические и прочие дипломатические усилия. И в ходе этого визита Анкара выступила с конструктивными заявлениями.
В частности, Турция еще раз обозначила свою позицию: любые мирные инициативы должны учитывать принцип территориальной целостности Украины, считает присоединение Крыма к России 18 марта 2014 года аннексией, а также неизменно указывает, что на территории полуострова проживает значительное число крымских татар.
Кроме того, в 2022 году Турция закрыла для российских военных кораблей пролив Босфор, что было расценено в Киеве как важное и позитивное решение. По мнению аналитиков, если бы Анкара не предприняла этот шаг, все портовые города Украины на Черном море могли бы оказаться под контролем России и, не исключено, в тисках экономической блокады.
Кроме того, уже в марте 2022 года, то есть спустя всего месяц после начала российского вторжения, Турция организовала в Анталье встречу глав МИД Украины и России, обеспечив затем в Стамбуле продолжение переговоров на экспертном уровне.
Несмотря на то что дипломатические усилия Турции не привели к конкретным результатам, они остаются единственной инициативой, позволившей усадить за один стол обе стороны конфликта.
На встрече Эрдогана и Зеленского Анкара вновь сделала акцент на принципиальной поддержке территориальной целостности Украины, а также подтвердила желание содействовать мирному процессу.
Критически важный момент визита в Анкару
Тайминг визита в Анкару президента Зеленского придает ему особое значение. Совпадение по времени встречи между украинским лидером и президентом Турции с первым очным контактом в Эр-Рияде высокопоставленных представителей США и России, естественно, не осталось незамеченным.
Напомним, что дипломатические шаги США последовали за Мюнхенской конференцией по безопасности (14–16 февраля), где представители администрации Белого дома намекнули на возможность «переговоров по Украине без участия самой Украины».
В этом контексте встреча Зеленского и Эрдогана приобретает дополнительную значимость, а заявления, сделанные в Анкаре, ожидаются на международной арене с особым интересом.
Ранее президент Украины дал понять, что Киев никогда не признает итоги переговоров, проводимых без его участия.