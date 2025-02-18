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Украинцы уничтожили северокорейский «Коксан»

18 февраля 2025, 23:12 1278

В Луганской области украинские военные поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170 мм - САУ М-1978 «Коксан», сообщает пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Впервые САУ «Коксан» на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года. Первое боевое применение зафиксировано еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 гг.», - указывается в сообщении.

Дальность стрельбы САУ осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, активно-реактивным - 54-60 км. Скорость стрельбы: два выстрела в течение 5 минут, обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжальщиков/подносчиков).

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