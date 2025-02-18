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Путин не заинтересован в реальном мире с Украиной

NBC News
18 февраля 2025, 23:33 1084

Президент РФ Владимир Путин не заинтересован в реальном мирном соглашении и по-прежнему считает, что в конечном итоге выиграет войну и сможет контролировать всю Украину.

Об этом NBC News сообщили четыре представителя западной разведки и два представителя Конгресса США.

Источники утверждают, что Путин надеется дождаться момента, когда сможет взять под контроль всю территорию Украины. «Он думает, что побеждает», — сказал один из представителей западной разведки, добавив, что потери России на поле боя не заставляют Путина прекратить войну.

Чиновники в США и других западных странах скептически настроены к тому, что Путин мог бы пойти на компромисс и согласиться на реальный, прочный мирный договор, сказали источники.

Источники из числа представителей разведки заявили, что российский президент не намерен выводить войска с территории Украины или отводить их с западной части России. Более того, Путин стал увереннее после недавних комментариев представителей администрации США, из которых следует, что Вашингтон не рассматривает членство Украины в НАТО как реальный исход переговоров, объяснили источники. Путин мог бы согласиться на временное прекращение огня и на более широкое мирное соглашение, потому что это дало бы российской армии время на восстановление, сказали собеседники журналистов.

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