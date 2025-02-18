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У Папы двусторонняя пневмония

18 февраля 2025, 23:38 430

Папа Франциск, госпитализированный в римскую клинику Джемелли на прошлой неделе с «респираторной инфекцией», болен двусторонней пневмонией.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ватикана сообщает Reuters.

«Контрольная КТ грудной области, которую… провели сегодня днем, показала начало двустороннего воспаления легких, которое требует дополнительной лекарственной терапии», — цитирует агентство пресс-службу Ватикана.

Ранее 18 февраля сообщалось, что по рекомендации врачей Папа отменил все запланированные мероприятия до конца текущей недели.

Это уже второе за два дня сообщение об ухудшении состояния главы Римско-католической церкви. Накануне, 17 февраля, Ватикан рассказал, что у Папы диагностировали «полимикробную инфекцию дыхательных путей», которая требует смены терапии и «адекватного по времени» пребывания в клинике.

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