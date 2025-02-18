«Большая семерка» может преподнести России «сюрприз»

Страны «Большой семерки» рассматривают возможность дополнительного ужесточения санкций в отношении российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект поручения, который подготовлен для министров финансов G7.

Согласно документу, к 3-летней годовщине российского вторжения в Украину государства «семерки» могут изменить потолок цен на российскую нефть, который сейчас установлен на отметке $60 за баррель. При ценах выше нефть российского происхождения не может получить западную страховку, а компании, которые занимаются ее торговлей и перевозкой в нарушении правила «потолка», рискуют попасть под вторичные санкции.

Цель дополнительных ограничений — сократить доступ властей к нефтедолларам и «простимулировать» Россию на «заключение справедливого мира» с Украиной, говорится в документе. Речь идет о проекте предложения, подчеркивает Bloomberg, и пока неясно, все ли страны готовы его поддержать.

О подготовке новых санкций стало известно спустя несколько часов после того, как в Саудовской Аравии завершились первые с начала войны прямые и публичные переговоры России и США. По их итогам удалось достичь договоренностей о восстановлении персонала посольств, а также формировании рабочих групп, которые будут обсуждать Украину и «раздражители» в двусторонних отношениях.