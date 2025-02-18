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Макрон готов говорить с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью газете La Depeche.

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации в Украине», — заявил он свою позицию.

Макрон также сказал, что «никогда не объявлял о направлении в Украину войск из Франции. Франция не ведет подготовку к отправке войск». Вместо этого обсуждается возможность «направить экспертов, даже войска в ограниченных рамках, вне зоны конфликта, чтобы придать уверенности украинцам и обозначить солидарность. Вот о чем мы думаем вместе с британцами».

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