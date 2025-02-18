Спикер парламента Ирана прибыл в Баку

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Баку для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, сообщают иранские СМИ.

Перед вылетом в Азербайджан иранский спикер сказал журналистам, что «в ходе визита состоятся двусторонние встречи с высокопоставленными лицами, которые важны для развития сотрудничества в политической, экономической, социальной и культурной сферах».