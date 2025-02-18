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Позиция США совпадает с «большим желанием» России

заявил Зеленский
00:27 1097

«Большое желание» России, чтобы Украина не стала членом НАТО, совпадает с видением США и некоторых стран Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции.

 Глава государства подчеркнул, что Украина должна знать, от кого действительно ждать гарантий безопасности, кто способен их дать и кто действительно их предоставит. «Это не только о доброй воле, но и о силе страны. Эти гарантии нужны для того, чтобы не было шанса повтора этой страшной войны. И не потому, что мы боимся российской армии, что она нас оккупирует, а потому, что при любой войне будут снова жертвы, большое количество жертв. И мы этого не хотим», - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что сегодня Европа, страны НАТО и США могли бы предоставить Украине веру в сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО: «Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что большое желание России совпадает с этим результатом».

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