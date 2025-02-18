Русские вплотную подошли к Купянску

На северо-востоке Украины отряды россиян подошли к городу Купянск. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире национального телемарафона.

По его словам, армия РФ уже очень близко к районному центру, причем по всей линии фронта – и с севера, и с юга, постоянно обстреливая город из всех видов вооружений.

«Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации безопасности, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия», – рассказывает Беседин.