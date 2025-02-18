После встречи с Зеленским Эрдоган поговорил с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Anadolu со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента.

Согласно сообщению, в ходе разговора обсуждались региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что Турция сделала все возможное для прекращения войны между Украиной и Россией и продолжит вносить свою лепту.

По словам главы турецкого государства, Анкара проводит встречи со многими лидерами и представителями международных организаций, включая воюющие стороны. Президент Турции уверен, что достижение справедливого и прочного мира в Украине возможно.

Ранее 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком и расширенном форматах. Зеленский отметил принципиальную позицию Эрдогана по суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил, что очень ценит поддержку и отношения с Турцией.